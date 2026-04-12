Россиянам назвали признаки способного вызвать отравление картофеля

Эколог Рыбальченко посоветовал не есть сильно проросший картофель

Эколог Илья Рыбальченко рассказал, в каких случаях дачный урожай картофеля может оказаться опасным для здоровья. Признаки способного вызвать отравление популярного продукта он назвал россиянам в разговоре с Life.ru.

Эколог предупредил, что главная бытовая опасность картофеля заключается в том, что в нем могут содержаться гликоалкалоиды — прежде всего соланин и чаконин. По его словам, эти вещества служат для растения естественной защитой, но для человека они ядовиты. При этом, как отметил специалист, содержание соланина и чаконина в картофеле значительно увеличивается, если клубни повреждены и начинают прорастать. Больше всего этих соединений накапливается в кожуре, возле глазков и в зеленых участках.

В связи с этим Рыбальченко посоветовал не есть сильно проросший или позеленевший картофель, так как он может вызвать отравление, сопровождающееся тошнотой, рвотой, диареей и более серьезными последствиями. «Зеленый и сильно проросший клубень — это не задача для кастрюли, а задача для мусорного ведра», — подчеркнул он.

