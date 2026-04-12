17:46, 12 апреля 2026

Россиянам назвали признаки способного вызвать отравление картофеля

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: RVillalon / Shutterstock / Fotodom

Эколог Илья Рыбальченко рассказал, в каких случаях дачный урожай картофеля может оказаться опасным для здоровья. Признаки способного вызвать отравление популярного продукта он назвал россиянам в разговоре с Life.ru.

Эколог предупредил, что главная бытовая опасность картофеля заключается в том, что в нем могут содержаться гликоалкалоиды — прежде всего соланин и чаконин. По его словам, эти вещества служат для растения естественной защитой, но для человека они ядовиты. При этом, как отметил специалист, содержание соланина и чаконина в картофеле значительно увеличивается, если клубни повреждены и начинают прорастать. Больше всего этих соединений накапливается в кожуре, возле глазков и в зеленых участках.

Материалы по теме:
Польза и вред чайного гриба. Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
Польза и вред чайного гриба.Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
14 августа 2022
«Они наши главные друзья и враги» Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
«Они наши главные друзья и враги»Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
11 мая 2022

В связи с этим Рыбальченко посоветовал не есть сильно проросший или позеленевший картофель, так как он может вызвать отравление, сопровождающееся тошнотой, рвотой, диареей и более серьезными последствиями. «Зеленый и сильно проросший клубень — это не задача для кастрюли, а задача для мусорного ведра», — подчеркнул он.

Ранее диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Олег Ирышкин назвал золотой стандарт каши. Врач считает, что гречка — самая «честная» каша, поскольку при ее выборе не нужно разбираться в названиях и степенях помола, что нужно делать при покупке пшеницы или овса.

    «Наступает новая эра». В Венгрии зафиксировали рекордную явку на выборах. Ставки на поражение Орбана растут

    Экс-гендиректора компании задержали из-за прорыва плотины в Дагестане

    Россиянам назвали признаки способного вызвать отравление картофеля

    Москвичам раскрыли правила этикета при предложении сесть в транспорте

    Трамп пригрозил покончить с остатками Ирана

    Россиян предупредили об убивающих почки повседневных привычках

    Российская компания нанесла многомиллионный ущерб опасными отходами

    КСИР прокомментировал заявление Трампа о блокаде Ормузского пролива

    Трамп рассказал о впечатлениях от иранской делегации во время переговоров

    Концерн Great Wall раскрыл свои планы на авторынок России

    Все новости
