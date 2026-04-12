13:49, 12 апреля 2026Наука и техника

Россиянам предложили полететь в космос

«Роскосмос» открыл прием заявок граждан на вступление в отряд космонавтов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

«Роскосмос» открыл прием заявок на вступление в отряд космонавтов для россиян. Подать заявление можно до 30 июня, об этом сообщает ТАСС.

Сервис стал доступен на портале «Госуслуги». Потенциальный кандидат должен иметь российское гражданство, высшее образование из утвержденного перечня и стаж работы по специальности не менее трех лет, владеть английским, итальянским, испанским, немецким или французским языком, быть не старше 35 лет, весить от 50 до 90 килограммов, а его рост должен составлять от 150 до 190 сантиметров.

Если кандидат успешно пройдет отбор, он сможет заключить трудовой договор с Центром подготовки космонавтов и начать тренироваться.

Ранее космонавт Олег Кононенко рассказал об устройстве Российской орбитальной станции. По его словам, объект выведет комфорт работы космонавтов на новый уровень.

    Россиянам предложили полететь в космос

