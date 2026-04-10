13:12, 10 апреля 2026Наука и техника

Космонавт рассказал об удобстве Российской орбитальной станции

Кононенко: РОС выведет комфорт работы космонавтов на новый уровень
Иван Потапов
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) выведет комфорт работы космонавтов на новый уровень. Об этом ТАСС рассказал командир отряда космонавтов госкорпорации «Роскосмос», начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина Олег Кононенко.

По его словам, в рамках РОС предполагается создание функционально разделенных модулей. «Конечно, это позволит вывести комфорт работы космонавтов на новый уровень. Модули проектируются по новым требованиям, они будут больше по объему», — сказал глава ЦПК.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

Ранее в рамках «Недели космоса — 2026» генеральный директор Центра Хруничева Денис Денискин сообщил, что работа многофункционального лабораторного модуля «Наука» российского сегмента Международной космической станции будет продлена до 2035 года.

Также в апреле генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов рассказал, что первый модуль перспективной РОС планируется запустить в 2028 году.

    Последние новости

    «Целый поток оскорблений». Трамп накричал на генсека НАТО. В чем причина?

    Внучка Бориса Ельцина показала интимное фото с сыном Березовского

    Работа европейского аэропорта была парализована из-за воздушных шаров с контрабандой

    Евросоюзу пришлось нарастить импорт российского газа

    Звезду «Ворониных» уволили из театра из-за возраста

    Бездомный порезал российскую пенсионерку садовыми ножницами

    Россиянам назвали новую схему мошенников в сфере ЖКУ

    Космонавт рассказал об удобстве Российской орбитальной станции

    В Кремле рассказали об ответственности Зеленского

    Известную телеведущую дважды ограбили в европейской столице

    Все новости
