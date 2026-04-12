Россияне возложили цветы к памятнику Гагарину в Буэнос-Айресе

Глава Русского дома в Буэнос-Айресе: Гагарин изменил историю человечества

Россияне и жители Аргентины возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину в столице страны — Буэнос-Айресе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Русского дома в городе Дины Оюн, Гагарин изменил историю человечества. «Каждый год появляются новости о космических полетах, но этот первый полет навсегда запечатлелся в памяти», — добавила она.

Ранее космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев обратились к россиянам с борта Международной космической станции (МКС). Они поздравили граждан с Днем космонавтики и подчеркнули, что сегодняшние открытия были бы невозможны без полета Гагарина.