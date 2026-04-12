Сальдо: Украина лжет об отсутствии средств в бюджете ради помощи ЕС

Власти Украины лгут об отсутствии денег в государственном бюджете ради помощи со стороны Евросоюза. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«Они там многое говорят, но деньги у них есть. И немалые деньги. А такие заявления вбрасываются, конечно, как еще один из аргументов для того, чтобы вызвать сочувствие у руководителей европейских стран», — рассказал Сальдо.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский добьется получения кредита в 90 миллиардов евро и Евросоюз добьется обхода вето со стороны Венгрии.

Ранее Сальдо обвинил киевский режим в попытке выдавить население и опустошить территорию правобережной части Херсонской области, которая временно оккупирована ВСУ.