Семейная пара попала под обстрел ВСУ в Белгородской области

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:57, 12 апреля 2026Россия

Гладков сообщил о гибели семейной пары из-за обстрела ВСУ в Шебекино
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Семейная пара попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы Белгородской области, двое местных жителей попали под обстрел в районе 15 часов в минувшую субботу, 11 апреля. «Получили тяжелые новости из Шебекино. Сегодня утром на территории частного домовладения обнаружены тела мужчины и женщины — супругов, которые погибли в результате обстрела города (...). От себя лично и от имени всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования близким погибших», — написал Гладков.

Накануне губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал о троих пострадавших в результате атаки БПЛА в Льгове.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok