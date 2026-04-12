Семейная пара попала под обстрел ВСУ в Белгородской области

Гладков сообщил о гибели семейной пары из-за обстрела ВСУ в Шебекино

Семейная пара попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы Белгородской области, двое местных жителей попали под обстрел в районе 15 часов в минувшую субботу, 11 апреля. «Получили тяжелые новости из Шебекино. Сегодня утром на территории частного домовладения обнаружены тела мужчины и женщины — супругов, которые погибли в результате обстрела города (...). От себя лично и от имени всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования близким погибших», — написал Гладков.

Накануне губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал о троих пострадавших в результате атаки БПЛА в Льгове.