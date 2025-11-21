Россия
19:08, 21 ноября 2025

Семейная пара попала под удар ВСУ в российском регионе

Гладков сообщил о гибели семейной пары из-за удара ВСУ в Белгородской области
Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Семейная пара попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Новая Таволжанка при целенаправленном ударе ВСУ по автомобилю погибли двое — супруги. От лица жителей нашей области и от себя лично приношу самые искренние соболезнования родным и близким», — написал он.

Их четырехлетнего сына доставили в Шебекинскую ЦРБ, его состояние оценивается как средней степени тяжести. После оказания помощи планируется транспортировать ребенка в детскую областную клиническую больницу.

В ночь на 21 ноября украинские войска выпустили беспилотники как минимум по шести российским регионам. В период с 23.00 20 ноября до 7:00 21 ноября средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 33 украинских дрона.

