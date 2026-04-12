Семин назвал фаворитов чемпионата мира-2026

22:46, 12 апреля 2026

Тренер Семин назвал Испанию и Аргентину фаворитами чемпионата мира-2026
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Сборная Испании. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин назвал главных фаворитов чемпионата мира по футболу 2026 года. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Семин заявил, что главными претендентами на победу будут сборные Испании и Аргентины. «Аргентинцам я симпатизирую, их команда мне нравится еще и из-за Месси. В нашей лиге тоже много аргентинских игроков», — отметил он.

Ранее суперкомпьютер Opta назвал сборную Испании фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года. К числу остальных претендентов на титул Opta также отнес команды Англии, Аргентины, Бразилии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Франции.

Чемпионат мира-2026 по футболу пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем примут участие 48 сборных.

    Последние новости

    Орбан признал свое поражение на выборах в парламент Венгрии

    Фон дер Ляйен заявила о возвращении Венгрии на европейский путь

    Муж и жена записались в ВСУ операторами дронов и были ликвидированы

    Советник Орбана высказался о победе оппозиции в Венгрии

    В России дали совет США по Ирану

    Симоньян предостерегла проигравшего на выборах Орбана

    Президент Ирана обозначил условие для соглашения с США

    Макрон прокомментировал поражение Орбана на выборах в Венгрии

    Фон дер Ляйен опубликовала пост о выборах в Венгрии

    В ЕС призвали снять один запрет для России

    Все новости
