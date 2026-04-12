21:54, 12 апреля 2026Мир

США уличили в пренебрежении на переговорах с Ираном

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

На переговорах в Исламабаде США пытались диктовать условия иранскому народу. Такое заявление сделал профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Глену Диесену на YouTube-канале.

По его словам, переговоры Тегерана и Вашингтона провалились. Маранди отметил, что Соединенные Штаты вели себя «с высокомерием и без всякого уважения к суверенитету и независимости нации», добавив, что американские власти отнеслись к переговорам несерьезно. «Они потерпели неудачу за 40 дней войны и не смогут победить за столом переговоров», — заявил он.

Ранее американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик сообщил, что переговоры США и Ирана в Исламабаде провалились. По его утверждению, встреча делегаций не увенчалась успехом главным образом потому, что условия американской стороны не соответствовали международному праву и представляли собой просто принуждение, замаскированное под переговоры.

Как отметил конгрессмен от Демократической партии Джим Хаймс, Иран способен оказывать давление на США, так как контролирует Ормузский пролив, и Тегеран это осознает. Хаймс также усомнился в том, что Иран и США поддерживают контакты.

    Последние новости

    Орбан признал свое поражение на выборах в парламент Венгрии

    Во Франции призвали прекратить финансирование Украины после одного видео

    В Финляндии предупредили о последствиях победы Орбана на выборах в Венгрии

    Кадыров показал кадры ликвидации группы ВСУ

    На Западе откровенно высказались о конфликте на Украине

    Противники Орбана начали лидировать на выборах в парламент Венгрии

    «Величайший» союзник США отказался участвовать в блокаде Ормузского пролива

    США уличили в пренебрежении на переговорах с Ираном

    В США раскрыли главную причину провала переговоров с Ираном

    В России назвали причину нарушения ВСУ пасхального перемирия

    Все новости
