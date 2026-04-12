09:44, 12 апреля 2026Забота о себе

Священник раскрыл план действий с остатками пасхальной трапезы

Варвара Кошечкина
Скорлупа от яиц и крошки от кулича не являются святыней, поэтому их можно смело выбрасывать в обычный мусор. Что делать с остатками пасхальной трапезы, РИА Новости разъяснил руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.

«Освящение яиц не соделывает из них святыню. В данном случае освящение предполагает лишь разрешение на вкушение этих продуктов. Они не становятся святыней уровня святой воды, просфоры или артоса», — пояснил священник.

Таким образом, верующие могут не беспокоиться о специальной утилизации пасхальных «отходов».

Пасху в 2026 году в Русской православной церкви отмечают 12 апреля. Ранее сообщалось, что в Великую субботу, перед ночным пасхальным богослужением в храмах освящают куличи и яйца, однако разрешается приносить и любую другую еду.

    Последние новости

    «Плохая новость для Ирана». Тегеран отказался от сделки с США после 21 часа переговоров. Что обсуждали стороны?

    Посол России прокомментировал пасхальное перемирие с Украиной

    Орбан проголосовал на выборах в Венгрии и сделал заявление

    Военблогер оценил вероятность крупных уступок Ирана в ответ на предложение США

    Священник раскрыл план действий с остатками пасхальной трапезы

    Названа истинная цель публикации разговора Путина и Орбана

    В США оценили количество «козырей в рукаве» Ирана

    Гол российского нападающего помог «Вегасу» переиграть «Колорадо» в матче НХЛ

    В давке на объекте всемирного наследия ЮНЕСКО погибли туристы

    В Москве возобновили аренду самокатов и велосипедов

    Все новости
