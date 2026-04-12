Трамп прокомментировал возможность возобновления переговоров с Ираном

Трамп: Иран в конце концов вернется к переговорам и согласится на все условия

Иран вернется к переговорам и согласится на все условия, заявил президент США Дональд Трамп. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, в конце концов Тегеран вернется к переговорам и даст согласие на все требования Вашингтона, поскольку власти страны обеспокоены его заявлением о намерениях США уничтожить «иранскую цивилизацию». Американский лидер убежден, что именно это заявление заставило Иран сесть за стол переговоров.

«Я предполагаю, что они вернутся и дадут нам все, что мы хотим. И я сказал своим людям: "Я хочу все. Я не хочу 90 процентов, я не хочу 95 процентов". Я сказал им: "Я хочу все, а у них [иранцев] нет козырей"», — прокомментировал возможность возобновления переговоров Трамп.

Ранее стало известно, что США и Иран провели раунд переговоров в столице Пакистана Исламабаде. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что после почти 21-часовой встречи американская делегация возвращается на родину, не достигнув сделки с Тегераном.

Позже Трамп обвинил Иран в нарушении обещания открыть Ормузский пролив для судоходства. Это вызвало тревогу, дислокацию и причинило боль многим людям и странам по всему миру, написал он.