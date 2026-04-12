00:29, 12 апреля 2026Мир

Трамп заявил об отсутствии помощи от НАТО в Ормузском проливе

Марина Совина
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США не получили помощи от НАТО в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты «откроют пролив», хотя сами им не пользуются. Он напомнил, что им пользуются другие государства, «которые либо напуганы, либо слабы, либо жадничают».

«Не знаю, в чем дело, но НАТО нам не помогло», — подчеркнул он.

Ранее Трамп призвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте принять меры для безопасности Ормузского пролива.

    Последние новости

    Россия и Украина обменялись пленными перед Пасхой. По меньшей мере семь человек удерживались ВСУ как заложники

    Дмитриев пригласил иностранцев в Россию и устроил обмен мемами

    Володин раскрыл символизм Воскресения Христа

    Трамп пригрозил Китаю большими проблемами

    Путин поздравил россиян с Пасхой

    Трамп высказался о переговорах с Ираном

    Трамп заявил об отсутствии помощи от НАТО в Ормузском проливе

    Хинштейн рассказал о размещении вернувшихся из украинского плена курян

    Москвичам рассказали о погоде на Пасху

    «Это выбор между Европой и Россией». Почему победа проукраинских сил на выборах в Венгрии может стать проблемой для Зеленского?

    Все новости
