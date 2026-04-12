Трамп заявил об отсутствии помощи от НАТО в Ормузском проливе

Трамп: НАТО не помогла в обеспечении судоходства в Ормузском проливе

США не получили помощи от НАТО в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты «откроют пролив», хотя сами им не пользуются. Он напомнил, что им пользуются другие государства, «которые либо напуганы, либо слабы, либо жадничают».

«Не знаю, в чем дело, но НАТО нам не помогло», — подчеркнул он.

Ранее Трамп призвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте принять меры для безопасности Ормузского пролива.