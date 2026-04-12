В Башкирии проведут акцию «Здоровая республика — здоровый регион»

С 13 апреля по 8 мая в Башкирии запустят «поезда здоровья» — это выезд врачей по всей республики, который организуют в рамках акции «Здоровая республика — здоровый регион», сообщает местное издание «Белорецкий рабочий».

Как рассказал глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин, перед запуском программы эксперты собрали данные об уровне заболеваемости в каждом муниципалитете республики, после чего сформировали состав выездных медицинских бригад в соответствии с тем, какие врачи требуются больше всего на конкретных местах.

Так, в районы, где зафиксировали рост легочных заболеваний, отправят пульмонологов и флюорографов, а в районы с высоким уровнем онкологии отправятся онкологи и передвижной маммограф.

Акция «Здоровая республика — здоровый регион» проводится в Башкортостане в качестве оказания выездной медицинской помощи жителям отдаленных районов. Подобные «поезда здоровья» призваны увеличить доступность консультаций и диагностики у узких специалистов.

