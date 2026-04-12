Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:28, 12 апреля 2026Моя страна

В Башкирии запустят «поезда здоровья»

В Башкирии проведут акцию «Здоровая республика — здоровый регион»
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

С 13 апреля по 8 мая в Башкирии запустят «поезда здоровья» — это выезд врачей по всей республики, который организуют в рамках акции «Здоровая республика — здоровый регион», сообщает местное издание «Белорецкий рабочий».

Как рассказал глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин, перед запуском программы эксперты собрали данные об уровне заболеваемости в каждом муниципалитете республики, после чего сформировали состав выездных медицинских бригад в соответствии с тем, какие врачи требуются больше всего на конкретных местах.

Так, в районы, где зафиксировали рост легочных заболеваний, отправят пульмонологов и флюорографов, а в районы с высоким уровнем онкологии отправятся онкологи и передвижной маммограф.

Акция «Здоровая республика — здоровый регион» проводится в Башкортостане в качестве оказания выездной медицинской помощи жителям отдаленных районов. Подобные «поезда здоровья» призваны увеличить доступность консультаций и диагностики у узких специалистов.

Ранее жители нескольких регионов бросились брать семейную ипотеку. В десятку вошли Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская, Тюменская и Ростовская области, Татарстан, Башкирия и Ленинградская область.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok