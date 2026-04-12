В давке на объекте всемирного наследия ЮНЕСКО погибли туристы

На Гаити 30 человек погибли в давке на объекте всемирного наследия ЮНЕСКО

По меньшей мере 30 человек погибли в результате давки в районе исторической крепости Лаферьер на севере Гаити. Об этом заявил глава Управления гражданской обороны северного департамента страны Жан Анри Пти, пишет Reuters.

Давка произошла 11 апреля. Чиновник отметил, что число жертв может возрасти.

Крепость, построенная в начале XIX века вскоре после обретения Гаити независимости от Франции, является одной из главных туристических достопримечательностей страны. В субботу она была переполнена студентами и посетителями, которые прибыли на ежегодное празднование в честь включения цитадели в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее шесть человек пострадали в давке во время ежегодного фестиваля в японском городе Окаяма.