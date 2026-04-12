12:55, 12 апреля 2026Россия

В Госдуме прокомментировали идею Зеленского разместить военные базы на Украине

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Идея президента Украины Владимира Зеленского о размещении иностранных военных баз на территории республики мертва. Об этом рассказал депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Россия не позволит создания никаких угроз у своих границ. Зеленский озвучивает мертвую идею», — рассказал Шеремет.

По его словам, риски для Украины несет Зеленский, который удерживает власть в стране силой оружия и неспособен существовать без западного финансирования.

Ранее временно исполняющий обязанности главы городского округа города Новая Каховка Владимир Оганесов заявил, что Украина нарушила пасхальное перемирие, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Новой Каховке Херсонской области.

    Последние новости

    Песков раскрыл подробности разногласий между Россией и Украиной

    Автомобилистам напомнили о возможности привлекать владельцев собак к ответственности

    Песков назвал пугающую европейцев особенность России

    Названы новые места релокации экспатов из Дубая

    Назван срок запуска поврежденного Израилем и США НПЗ в Иране

    Семейная пара попала под обстрел ВСУ в Белгородской области

    Легенда «Спартака» упрекнул Хайкина в плохом воспитании

    В Госдуме прокомментировали идею Зеленского разместить военные базы на Украине

    Зеленскому посоветовали набраться смелости для заключения мира с Россией

    Стало известно о новой угрозе со стороны НАТО у границ России

    Все новости
