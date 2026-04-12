Шеремет: Идея Зеленского о военных базах на Украине мертва

Идея президента Украины Владимира Зеленского о размещении иностранных военных баз на территории республики мертва. Об этом рассказал депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Россия не позволит создания никаких угроз у своих границ. Зеленский озвучивает мертвую идею», — рассказал Шеремет.

По его словам, риски для Украины несет Зеленский, который удерживает власть в стране силой оружия и неспособен существовать без западного финансирования.

Ранее временно исполняющий обязанности главы городского округа города Новая Каховка Владимир Оганесов заявил, что Украина нарушила пасхальное перемирие, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Новой Каховке Херсонской области.