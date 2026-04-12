В Иране заявили об остановке двух эсминцев США

Press TV: ВМС Ирана не позволили двум эсминцам США пройти через Ормузский пролив

Два эсминца США не смогли пройти через Ормузский пролив и были вынуждены отойти. Об этом сообщил телеканал Press TV.

«Эсминцы типа "Арли Берк" ВМС США "Майкл Мерфи" (DDG 112) и "Фрэнк Э. Питерсон" (DDG 121) попытались пересечь стратегический водный путь, но были перехвачены иранскими военно-морскими силами и вынуждены отступить», — указано в сообщении.

По словам авторов, эсминцы якобы находились в нескольких минутах от уничтожения, после того, как иранские ракеты нацелились на судна.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану фразой «мы можем всех их уложить», заявив, что оставит ближневосточную страну без электричества на 10 лет.