15:06, 12 апреля 2026Мир

В Кремле раскрыли отношение Путина к взаимосвязи в экономике с ЕС

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин говорил, что взаимная зависимость России и Европы в экономических вопросах является страховкой в момент политических обострений. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Путин, как только он стал президентом, неоднократно говорил, что взаимная зависимость лучше всего страхует в момент политических обострений», — рассказал Песков.

По его словам, раньше в Европе сохраняли прагматичный подход, поскольку принимавшие решения люди понимали, что «речь идет не о зависимости, а о взаимной зависимости».

Ранее Песков прокомментировал отказ Европейского союза от российских нефти и газа. Он заявил, что в Кремле подобное решение считают свидетельством близорукости европейского руководства.

