Константинов: Залог мира на Украине — отказ Европы использовать ее против РФ

Глава крымского парламента Владимир Константинов раскрыл залог долгосрочного мира на Украине. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

По мнению Константинова, такое возможно при условии, если Европа откажется от использования Украины в качестве плацдарма против России. «Если все на Западе поймут, что этого больше нельзя делать, и дадут Украине жить своей жизнью, то все очень быстро образуется», — высказался он.

Ранее временно исполняющий обязанности главы городского округа города Новая Каховка Владимир Оганесов заявил, что Украина нарушила пасхальное перемирие, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотными летательными аппаратами по Новой Каховке Херсонской области.