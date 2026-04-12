Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:44, 12 апреля 2026Мир

В России дали совет США по Ирану

Ульянов: США следует пересмотреть свою позицию по Ирану
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

США следует изменить свою позицию по Ирану, считает постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом он высказался в соцсети X.

По мнению дипломата, скорее всего, переговоры по конфликту на Ближнем Востоке продолжатся, но позиция США должна стать более реалистичной, взвешенной и обоснованной позиции.

Ранее американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик сообщил, что переговоры США и Ирана в Исламабаде провалились. Он полагает, что причиной стали условия американской стороны, которые не соответствовали международному праву и представляли собой просто принуждение, замаскированное под переговоры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok