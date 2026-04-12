01:37, 12 апреля 2026Мир

В России рассказали о попытках вербовать доминиканцев в ряды ВСУ

Посол Середин заявил, что в Доминикане нет массовых вербовок наемников ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Посол России в Доминиканской Республике Алексей Середин заявил РИА Новости, что сейчас нет массовых попыток набирать наемников из этой страны в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Если доминиканцы и отправляются воевать за киевский режим, то подобные инциденты носят единичный характер», — отметил он.

Собеседник агентства отметил, что попытки киевских властей использовать социальные сети и другие каналы для вербовки «добровольцев» из стран Латинской Америки не получают поддержки и отклика.

Ранее 25-летний колумбийский наемник заявил, что оказался завербован в украинскую армию через ролики в TikTok. Он купился на уловку под предлогом предоставления бесплатных авиабилетов.

