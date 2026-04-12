В России заявили об утрате США авторитета гегемона

Сенатор Пушков: США утратили авторитет гегемона

США утратили авторитет регионального гегемона и не смогли обеспечить безопасность союзных стран Персидского залива. Такое заявление сделал член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале.

По его словам, собранная армада и десятки военных баз не помогли США удержать статус авторитета гегемона. Сенатор добавил, что международные наблюдатели не видят ни одного положительного последствия иранской войны для Штатов, их союзников и военных альянсов.

«Разрушение Ирана — единственное, к чему может апеллировать [президент США Дональд] Трамп, — еще не есть победа», — отметил парламентарий. Он назвал конфликт вокруг Ирана типичной войной американской сверхдержавы эпохи ее затухания. Пушков считает, что США не показали в Иране ни осознанности, ни продуманности, ни эффективности.

Ранее США и Иран провели переговоры в Исламабаде. В результате почти 21-часовой встречи стороны не подписали сделку.