Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:38, 12 апреля 2026

В США оценили количество «козырей в рукаве» Ирана

Алиса Дмитриева

Фото: IRGC / WANA / Reuters

У Тегерана больше «козырей в рукаве», чем у Вашингтона, считает бывший переговорщик Госдепа США по Ближнему Востоку Аарон Дэвид Миллер. Такое мнение он высказал в интервью CNN.

По мнению Миллера, Иран не спешит идти на уступки, поскольку обладает серьезным оружием и теперь контролирует Ормузский пролив. Также экс-переговорщик предположил, что у Тегерана есть высокообогащенный уран.

«Они продемонстрировали ужасающую способность подрывать безопасность и стабильность. Все это — козыри», — уверяет Миллер, добавив, что Иран скорее рискнет и ответит на военные удары со стороны Израиля и США, чем завершит переговоры с пустыми руками.

Ранее стало известно, что США и Иран провели раунд переговоров в столице Пакистана Исламабаде. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что после почти 21-часовой встречи американская делегация возвращается на родину, не достигнув сделки с Тегераном. Он подчеркнул, что американская сторона обозначила красные линии и вопросы, в которых возможен компромисс. Кроме того, переговорщики проявили гибкость, однако Иран не согласился с инициативой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok