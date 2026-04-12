21:33, 12 апреля 2026

В США дали тревожный прогноз о войне с Ираном

Дэвис: Отказ Ирана от ультиматума США приведет к возобновлению войны
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Войну США с Ираном невозможно завершить после одной дипломатической встречи, из-за чего боевые действия скоро продолжатся. Тревожный прогноз дал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в соцсети Х.

«Думать, что одна единственная дипломатическая встреча сможет положить конец войне, крайне нереалистично. Если это действительно было последнее предложение, то это были не переговоры, а ультиматум. Вряд ли Иран примет такие условия, и, скорее всего, после этого начнется обратный отсчет до возобновления боевых действий», — сказал он.

По его словам, в случае возобновления огня США все равно не смогут добиться военного успеха, поскольку причины, по которым этого не произошло в предыдущие шесть недель, все еще актуальны. В то же время Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом, а дефицит вывозимых из Персидского залива удобрений будет оказывать большое давление на экономику как мира, так и самих США.

Ранее сообщалось, что у Вашингтона и Тегерана возникли разногласия на переговорах по поводу суммы замороженных иранских активов, которые должны быть разблокированы.

