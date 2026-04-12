Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:04, 12 апреля 2026

Юрист назвала отягчающее обстоятельство при порче городской клумбы

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nata Kika / Shutterstock / Fotodom  

Юрист, доцент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Элина Андрюхина назвала отягчающее обстоятельство при порче городской клумбы. Ее слова передает ТАСС.

Юрист отметила, что за обычное срывание цветов с клумбы привлечь к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») нельзя. Однако, по ее словам, ответственность увеличивается, если действия нарушителя сопровождаются публичной руганью. Также отягчающим обстоятельством Андрюхина назвала демонстративное пренебрежение к обществу, например, бег по клумбе или выдергивание и топтание цветов.

Юрист добавила, что подобное правонарушение влечет за собой наложение штрафа в размере от 500 рублей до 1 тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Ранее юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский предупредил об уголовном наказании и штрафе за рыбалку. Весной в период нереста вводятся ограничения и запреты на ловлю определенных видов рыбы, напомнил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok