Юрист назвала отягчающее обстоятельство при порче городской клумбы

Юрист Андрюхина назвала ругань отягчающим обстоятельством при порче клумбы

Юрист, доцент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Элина Андрюхина назвала отягчающее обстоятельство при порче городской клумбы. Ее слова передает ТАСС.

Юрист отметила, что за обычное срывание цветов с клумбы привлечь к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») нельзя. Однако, по ее словам, ответственность увеличивается, если действия нарушителя сопровождаются публичной руганью. Также отягчающим обстоятельством Андрюхина назвала демонстративное пренебрежение к обществу, например, бег по клумбе или выдергивание и топтание цветов.

Юрист добавила, что подобное правонарушение влечет за собой наложение штрафа в размере от 500 рублей до 1 тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

