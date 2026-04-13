20:45, 13 апреля 2026

Бездомный преступник спас потерявшегося шестилетнего мальчика

В США бывший преступник спас шестилетнего мальчика, которого ночью бросила мать
Антонина Черташ
В США бездомный бывший заключенный спас шестилетнего мальчика, который бродил по улицам глубокой ночью. Об этом сообщает New York Post.

Арнетт Джонсон, недавно освободившийся из тюрьмы, последние полгода ночевал на одной и той же скамейке в городе Майами. В начале апреля около полуночи, уже устроившись на лавке, он увидел маленького ребенка, гулявшего по улице в одиночестве. Мужчина сначала осмотрелся в поисках родителей, но, убедившись, что мальчик один, вызвал полицию. Джонсон дождался патрульных вместе с ним, не позволив ребенку уйти дальше.

«Здесь всегда опасно, особенно когда вокруг полно бездомных с неуравновешенной психикой. Бог послал меня туда, я должен был сделать то, что он велел», — объяснил Джонсон. Полицейские поблагодарили мужчину. По словам полицейского Майка Веги, с потерявшимся мальчиком могло случиться что угодно, останься он на улице.

После расспросов ребенок рассказал полицейским, что мать высадила его из машины и уехала. На следующий день его опознали по ориентировке, а мать, 30-летнюю Энни Риверу, арестовали по обвинению в халатности, повлекшей опасность для ребенка. Самого мальчика передали под опеку Департамента детей и семей Флориды.

Ранее сообщалось, что в США невиновный Брайан Хупер вышел из тюрьмы, после того как настоящий убийца пришел в полицию с повинной. Мужчина провел за решеткой 27 лет.

