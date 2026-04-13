Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:10, 13 апреля 2026Силовые структуры

Бывший лидер азербайджанской диаспоры в России заслушал второй приговор за месяц

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Суд приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински. Об этом сообщает E1.

Это второй приговор Шыхлински за месяц. С учетом прошлого приговора он проведет в местах лишения свободы 24 года: первые четыре года в тюрьме и оставшийся срок в колонии строгого режима.

В марте суд в Екатеринбурге назначил Шахину Шыхлински 22 года лишения свободы. Его признали виновным в расправе над торговцем Юнисом Пашаевым и в покушении на предпринимателя Фехруза Ширинова. Вместе с ним приговор заслушали шестеро сообщников – они получили от 10 до 21 года колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok