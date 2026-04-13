Бывший лидер азербайджанской диаспоры в России заслушал второй приговор за месяц

Экс-лидер азербайджанской диаспоры Шыхлински заслушал второй приговор за месяц

Суд приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински. Об этом сообщает E1.

Это второй приговор Шыхлински за месяц. С учетом прошлого приговора он проведет в местах лишения свободы 24 года: первые четыре года в тюрьме и оставшийся срок в колонии строгого режима.

В марте суд в Екатеринбурге назначил Шахину Шыхлински 22 года лишения свободы. Его признали виновным в расправе над торговцем Юнисом Пашаевым и в покушении на предпринимателя Фехруза Ширинова. Вместе с ним приговор заслушали шестеро сообщников – они получили от 10 до 21 года колонии.