Силовые структуры
16:45, 5 марта 2026Силовые структуры

Членов азербайджанской диаспоры в России признали виновными в расправах

Суд дал Шыхлински 22 года и от 10 до 21 года 6 членам азербайджанской диаспоры
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор членам азербайджанской диаспоры за покушения и расправы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Глава диаспоры Шахин Шыхлински получил максимальное наказание в 22 года лишения свободы, остальные шестеро осуждены на срок от 10 до 21 года заключения.

Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных, которые признали подсудимых причастными в покушениях на местных предпринимателей в 2001 и 2011 году.

По версии следствия, экс-лидер азербайджанской диаспоры Екатеринбурга заказал торговца Икрама Пашаева, нападение на которого произошло в 2001 году около кафе «Металлон», и предпринимателя Фехруза Ширинова, который спасся благодаря осечке на пистолете киллера в 2011 году.

Выживший коммерсант подал к Шыхлински иск на 22 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

