Членов азербайджанской диаспоры в России признали виновными в расправах

Суд дал Шыхлински 22 года и от 10 до 21 года 6 членам азербайджанской диаспоры

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор членам азербайджанской диаспоры за покушения и расправы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Глава диаспоры Шахин Шыхлински получил максимальное наказание в 22 года лишения свободы, остальные шестеро осуждены на срок от 10 до 21 года заключения.

Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных, которые признали подсудимых причастными в покушениях на местных предпринимателей в 2001 и 2011 году.

По версии следствия, экс-лидер азербайджанской диаспоры Екатеринбурга заказал торговца Икрама Пашаева, нападение на которого произошло в 2001 году около кафе «Металлон», и предпринимателя Фехруза Ширинова, который спасся благодаря осечке на пистолете киллера в 2011 году.

Выживший коммерсант подал к Шыхлински иск на 22 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.