Дачникам рассказали об эффекте тряпки

Биолог Мацишина: После заморозков у растения может появиться эффект «тряпки»

Если растение столкнулось с заморозками, на его листьях может проявиться эффект «тряпки». О том, как спасти переохлажденную рассаду, РИА Новости рассказала доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекционно-генетических исследований полевых культур Федерального научного центра агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки Наталия Мацишина.

По словам специалиста, при заморозках растение следует немедленно затенить. «Самое страшное — резкое солнце утром после заморозка», — поделилась она. Растение следует опрыскать раствором антистресса и не подкармливать азотным удобрением, пока не будет виден новый рост.

Через два-четыре часа после заморозков растение следует осмотреть. Так, если лист стал полупрозрачным, темным и водянистым, он не восстановится. При эффекте «тряпки», когда листья висят безжизненно, но сохранили цвет, шанс на выживание есть. Такое растение следует притенить и опрыскать водой. Белесые пятна свидетельствуют об ожоге холодом. У такого растения снизится продуктивность, предупредила биолог.

Многое о состоянии растения сможет рассказать его стебель. Если он упругий и плотный, растение выживет, а если мягкий, «пустой» или потемневший, скорее всего, надежды на выздоровление мало.

Следует понаблюдать за состоянием растения через два дня. Если верхушка (самый молодой, еще не развернувшийся листик) осталась зеленой и упругой, с растением, скорее всего, все будет в порядке. Если через три-четыре дня на стебле не появились новые почки, а старые начали покрываться плесенью, нужно сделать обрезку. Срез делается на 0,5-1 сантиметр выше ближайшей живой почки. Важно оставить два самых сильных верхних листа, а остальные побеги удалить. Затем растение, которое будет находиться в шоке после обрезки, следует опрыскать раствором для антистресса.

Растению следует помочь удобрениями и когда на нем начнут появляться новые бутоны.

Ранее любителям рассады напомнили, что теплолюбивые сорта растений запрещено выносить на балкон, если ночью столбики термометров опускаются до отметки ниже нуля.