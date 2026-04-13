Девушка показала внешность четырех поколений женщин в семье и прославилась

Пользовательница Клара (фамилия неизвестна) с никнеймом @c1ara.bobara показала внешность четырех поколений женщин в своей семье и прославилась. Видео опубликовано в ее TikTok-аккаунте.

Так, вначале перед камерой предстала сама 18-летняя девушка в джинсах с широкими штанинами и кроп-топе с оборкой. Затем она позвала 45-летнюю мать в белой футболке свободного кроя и брюках светло-голубого оттенка.

После к ним присоединилась 72-летняя бабушка в голубом платье ниже колена с белым растительным принтом и серьгами-подвесками. Последней в кадре появилась 101-летняя прабабушка в рубашке в черно-красную клетку и серых шортах-бермудах, которая передвигалась с помощью ходунков.

Ролик набрал 2,5 миллиона просмотров. «Гены отцов даже не пытались», «Создается впечатление, что это один и тот же человек, просто на разных этапах жизни», «Четыре поколения с одинаковой улыбкой», «Мама тоже выглядит на 18, бабушка — на 45, а прабабушка — на 72», «Дочь и мать похожи на сестер», «Очень сильные и здоровые гены», «Вы все прекрасны», — заявили зрители.

В апреле в сети восхитились внешностью матери бывшей первой леди Франции супермодели и певицы Карлы Бруни — пианистки и актрисы Марисы Борини — на фото в честь 96-летия.