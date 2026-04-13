Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:23, 13 апреля 2026

Девушка показала внешность четырех поколений женщин в семье и прославилась

Алина Гостева
Кадр: @c1ara.bobara

Пользовательница Клара (фамилия неизвестна) с никнеймом @c1ara.bobara показала внешность четырех поколений женщин в своей семье и прославилась. Видео опубликовано в ее TikTok-аккаунте.

Так, вначале перед камерой предстала сама 18-летняя девушка в джинсах с широкими штанинами и кроп-топе с оборкой. Затем она позвала 45-летнюю мать в белой футболке свободного кроя и брюках светло-голубого оттенка.

После к ним присоединилась 72-летняя бабушка в голубом платье ниже колена с белым растительным принтом и серьгами-подвесками. Последней в кадре появилась 101-летняя прабабушка в рубашке в черно-красную клетку и серых шортах-бермудах, которая передвигалась с помощью ходунков.

Ролик набрал 2,5 миллиона просмотров. «Гены отцов даже не пытались», «Создается впечатление, что это один и тот же человек, просто на разных этапах жизни», «Четыре поколения с одинаковой улыбкой», «Мама тоже выглядит на 18, бабушка — на 45, а прабабушка — на 72», «Дочь и мать похожи на сестер», «Очень сильные и здоровые гены», «Вы все прекрасны», — заявили зрители.

В апреле в сети восхитились внешностью матери бывшей первой леди Франции супермодели и певицы Карлы Бруни — пианистки и актрисы Марисы Борини — на фото в честь 96-летия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Брюссель не должен быть слишком доволен». Что означает победа оппозиции в Венгрии для ЕС, России и Украины?

    Лавров посетит Китай

    Москвич проиграл сотни тысяч и попытался покончить с собой в букмекерской конторе

    Продажи машин ушедшего из России производителя стремительно выросли

    В Финляндии предрекли опасные времена из-за Зеленского

    Иран поставил ультиматум США после заявления о морской блокаде

    Лидер постсоветской страны поздравила победившего на выборах в Венгрии сторонника Украины

    В Малайзии задержали два танкера с россиянами на борту

    В отказе Овечкина от рукопожатий с игроками «Питтсбурга» нашли особое значение

    Способ по выявлению «волков с Мосбиржи» назвали на видео ФСБ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok