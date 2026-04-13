Дмитриев спрогнозировал скачок цен на нефть

Глава РФПИ Дмитриев: Цены на нефть скоро превысят $150 за баррель

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х заявил, что цены на нефть в ближайшее время могут превысить 150 долларов за баррель.

«Цены на нефть в скором времени придут к уровню выше 150 долларов», — написал Дмитриев.

На момент его заявления стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent составляла 98,2 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — 97,6 доллара. Таким образом, прогнозируемый рост может составить более 50 процентов от текущих уровней.

После провала переговоров США и Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке мировые цены на нефть вновь перешли к активному росту. В ходе торгов в понедельник, 13 апреля, котировки в моменте росли более чем на 7 процентов и превышали 102 доллара за баррель. В случае затягивания войны в Иране эта тенденция может усилиться, предупреждают эксперты. При худшем развитии событий в регионе, не исключили в Goldman Sachs, сырьевые котировки обновят исторический максимум до конца этого года.