17:35, 13 апреля 2026Культура

Дочь Лолиты с синдромом Аспергера отказалась от ее помощи

Дочь Лолиты с синдромом Аспергера Ева отказалась от помощи певицы
Андрей Шеньшаков

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Дочь певицы Лолиты Милявской Ева, которой поставили диагноз синдром Аспергера, отказалась от ее помощи. Об этом сама артистка рассказала в интервью KP.RU.

Известно, что девушка живет отдельно от своей мамы. По словам Лолиты, Ева делится с ней тем, что считает нужным.

«Она чувствует себя прекрасно. Делится тем, чем считает нужным. За помощью не обращается, говорит "Мам, я же не попрошайка". А я ей отвечаю, что лучше бы была попрошайкой», — сообщила Милявская.

Она также добавила, что желает своей дочери «жить свою жизнь в кайф». Как отметила Лолита, сейчас Ева не стремится к публичности.

Ранее стало известно, что эстрадной певице Лолите Милявской потребовалась помощь врачей из-за курения. По словам артистки, она столкнулась с панической атакой из-за электронных сигарет.

    Последние новости

    Мадьяр поддержал снятие санкций ЕС с России при одном условии

    Курс евро упал ниже 90 рублей

    Букмекеры предсказали победителя чемпионата Англии по футболу

    Пассажиры заплатили за билеты в Петербург и остались без перелетов по вине авиакомпании

    Раскрыто «правило тарелки» для эффективного похудения

    В нападении на женщину заподозрили человека-волка

    Россиянам назвали защищающий сосуды продукт

    Вербовщик рассказал об откровенном разговоре с молодым россиянином перед отправкой на СВО

    Жители российского города пожаловались на разваливающийся памятник военным

    Мужчины вынудили пенсионера продать жилье и поплатились

    Все новости
