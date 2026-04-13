Эвакуированные украинцы захотели остаться в России

Москалькова: Эвакуированные украинцы решили остаться в РФ до окончания СВО

Часть украинцев, которых эвакуировали военнослужащие российских Вооруженных сил (ВС) из зоны боевых действий, хотели бы остаться в России до окончания специальной военной операции (СВО) из соображений безопасности. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что в декабре 2025 года военные ВС России спасли 46 граждан Украины, 17 из которых вернулись домой.

«Семь человек из них изъявляют желание вернуться на Украину, остальные просят оставить их здесь, на территории России, до окончания СВО. Пока они хотят быть на территории России, в безопасности, обеспеченные всем необходимым, в том числе лекарственными средствами», — рассказала она.

Ранее Москалькова заявила, что эвакуированные из зоны боевых действий украинцы получили выплаты по 10 тысяч рублей. Она отметила, что те, кто имеет документы и хотят выехать, могут это сделать самостоятельно или при помощи государства.