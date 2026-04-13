Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:46, 13 апреля 2026

Эвакуированные украинцы захотели остаться в России

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Часть украинцев, которых эвакуировали военнослужащие российских Вооруженных сил (ВС) из зоны боевых действий, хотели бы остаться в России до окончания специальной военной операции (СВО) из соображений безопасности. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что в декабре 2025 года военные ВС России спасли 46 граждан Украины, 17 из которых вернулись домой.

«Семь человек из них изъявляют желание вернуться на Украину, остальные просят оставить их здесь, на территории России, до окончания СВО. Пока они хотят быть на территории России, в безопасности, обеспеченные всем необходимым, в том числе лекарственными средствами», — рассказала она.

Ранее Москалькова заявила, что эвакуированные из зоны боевых действий украинцы получили выплаты по 10 тысяч рублей. Она отметила, что те, кто имеет документы и хотят выехать, могут это сделать самостоятельно или при помощи государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль назвал Венгрию недружественной страной и решил не поздравлять Мадьяра с победой. Но он готов сотрудничать с Россией

    На Западе признали просчет Трампа в Иране

    В спектакль с Долиной добавили сцену об обманутой мошенниками пенсионерке

    В УФСИН прокомментировали состояние здоровья крабоеда из банды Цапков

    В сети нашли поддельные обновления Windows

    В России высказались о будущем поставок энергоресурсов в Венгрию

    В Госдуме высказались об отказе сборной Украины играть с Россией на Кубке мира

    В России захотели создать новый реестр

    ВС России начали наступление под Купянском

    Медсестра пострадала при ударе ВСУ в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok