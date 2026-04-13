Россиян предупредили о мошенничестве с проверкой утечки газа

Мошенники активизировались на фоне плановых проверок газового оборудования

В последнее время в России наблюдается всплеск случаев мошенничества, сценарии которого разворачиваются вокруг проверки утечки газа. Об этом агентству РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

В апреле в российских регионах традиционно проводятся проверки газового оборудования и систем противопожарной безопасности, чем аферисты спешат воспользоваться. Как правило, такие схемы проворачиваются в многоквартирных домах, а целевой аудиторией становятся пожилые. Махинаторы заявляются на порог квартиры в униформе и с поддельными удостоверениями представителей газовых служб. В таком виде они сообщают жильцам о якобы имеющейся утечке газа либо нарушениях каких-либо норм эксплуатации и требуют в срочном порядке заменить датчики или краны. Предлагаемые расценки оказываются завышены, вдобавок от потребителей требуют расплатиться на месте либо переводом на карту.

Как напоминают специалисты, коммунальщики не продают оборудование с рук и не требуют оплаты на месте. Предоставленные услуги оплачиваются через квитанции и официальный сайт. Навязывать услуги под предлогом аварии или штрафа настоящий газовщик не будет — это верный признак мошенничества. При любом подозрении нужно вызвать полицию и позвонить в диспетчерскую управляющей компании для подтверждения визита.

Ранее россиян предупредили о новой обманной схеме с перерасчетом платежей за электричество.