Королеву Елизавету II заподозрили в измене мужу

Историк Эндрю Лауни: Королева Елизавета II изменила мужу и родила чужого ребенка

Королеву Великобритании Елизавету II заподозрили в измене мужу, принцу Филиппу. Об этом пишет издание Daily Mail.

На Оксфордском литературном фестивале британский историк Эндрю Лауни заявил, что Елизавета II считала бывшего принца Эндрю любимым ребенком и во всем ему потакала. Тот этим пользовался и заставлял мать принимать решения, которые были ему нужны.

Лауни связывает это с тем, что Эндрю не был сыном принца Филиппа. По его мнению, королева изменила мужу и родила чужого ребенка.

Эндрю был любимчиком, его баловали, у него совершенно другой характер, чем у Эдварда и тем более у Чарльза, и это потому, что у него, я думаю, другой отец. Я полагаю, что он ребенок лорда Порчестера. Лорд Порчестер был таким же, так что это генетика Эндрю Лауни

Генри Герберт, 7-й граф Карнарвон, более известный под титулом лорд Порчестер, и королева Елизавета II дружили с подросткового возраста. Он занимал должность ее менеджера по скачкам с 1969 года до своей смерти в 2001 году. Королева часто бывала в его поместье — замке Хайклер и ласково звала его «Порчи».

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Самым громким из них была тяжба с Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься с ним сексом. Принцу грозил вызов в суд, во время которого пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, он согласился выплатить Робертс-Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.

Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили большей части титулов и званий. Перед выходом мемуаров Робертс-Джуффре принц добровольно отказался от титула герцога. После публикации переписки Эпштейна Эндрю арестовали.