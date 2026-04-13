13:14, 13 апреля 2026Россия

Кремль заявил об отсутствии результатов переговоров по Украине и продолжении СВО

Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Специальная военная операция (СВО) продолжится, поскольку переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине пока не дали результата. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает в понедельник, 13 апреля, РИА Новости.

«До тех пор, пока эти переговоры не принесли результатов, продолжается специальная военная операция», — сказал представитель Кремля.

Ранее в апреле Песков рассказал, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине пока поставлены на паузу. Он объяснил это отсутствием возможности посредничества со стороны Вашингтона в связи с загруженностью американской стороны из-за ситуации в Иране. Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что Москва относится к этому с пониманием.

    Последние новости

    В Кремле прокомментировали поражение Орбана на выборах в Венгрии

    США осыпали комплиментами «потенциального нового лидера» Ирана

    В российском городе из-за вспышки острой кишечной инфекции пострадали почти 700 человек

    Криминальный статус помогал российскому бизнесмену зарабатывать миллионы

    В офисе Зеленского сделали заявление о снижении призывного возраста

    Россиянин пришел в себя после пяти часов клинической смерти

    В России оценили риски распространения оспы обезьян

    Трамп признал угрозу затягивания США в войну с Ираном

    На Украине рассказали о запуске «гиперзвуковых ракет»

    На Ближнем Востоке восстановили режим работы важнейшего энергообъекта

    Все новости
