Курс венгерской валюты резко вырос

Reuters: Курс венгерского форинта вырос до четырехлетнего максимума

Венгерские активы, а также валюта страны резко выросли в цене на фоне подведения итогов парламентских выборов, на которых убедительную победу одержала оппозиционная партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром. Об этом сообщает Reuters.

Курс форинта достиг четырехлетнего максимума. К моменту написания материала евро падал на 2,13 процента, до 367 форинтов, а в течение дня снижался еще сильнее.

В то же время венгерские ‌акции подскочили на 2,6 процента, а международные гособлигации страны со сроком погашения в 2050 и ​2052 годах подорожали более чем на 2 процента. Авторы материала отмечают, что смена власти в ‌Будапеште «позволит разморозить финансовую помощь ЕС объемом в 19 ​миллиардов евро, что поможет оживить стагнирующую венгерскую экономику».

Также журналисты и их собеседники полагают, что новый кабмин предпримет шаги в направлении отказа от форинта в пользу евро и сосредоточится ​на налаживании отношений с Брюсселем. ​

Ранее Мадьяр, который скорее всего сменит Виктора Орбана в кресле премьер-министра, признал необходимость взаимодействия с Кремлем. «Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится», — подчеркнул политик.