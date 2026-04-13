Лавров посетит Китай

10:46, 13 апреля 2026Мир

Лавров совершит визит в Китай 14-15 апреля
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14-15 апреля совершит поездку в Китай, в ходе которой проведет переговоры с главой китайского МИД Ван И. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте российского дипведомства.

«14-15 апреля состоится официальный визит Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова в Китайскую Народную Республику, в рамках которого предусмотрены переговоры с Министром иностранных дел КНР Ван И», — сказано в публикации.

Отмечается, что в ходе переговоров дипломаты намерены обсудить двустороннее сотрудничество, а также международные и региональные вопросы, в частности совместную работу в рамках ООН, БРИКС, ШОС, «Группы двадцати», АТЭС и других институтов. Также стороны проведут обмен мнениями по украинскому урегулированию и ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Лавров заявил, что конфликт на Украине нельзя преодолеть без гарантий безопасности для России. Он отметил, что никто в Европейском союзе (ЕС) не сказал ни слова о гарантиях для России, при этом он готов предоставить их «режиму, который будет продолжать истреблять все русское, притеснять все венгерское, болгарское, румынское».

