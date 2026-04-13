Летевший в Таиланд самолет изменил курс из-за неадекватного поведения пассажирки

PerthNow: На борту Jetstar арестовали пассажирку, оскорблявшую попутчиков

Летевший из Австралии в Таиланд самолет резко изменил курс из-за неадекватного поведения пассажирки. Об этом стало известно PerthNow.

Инцидент произошел 12 апреля на борту авиакомпании Jetstar во время рейса из Мельбурна на Пхукет. Во время полета 37-летняя женщина начала оскорблять попутчиков и членов экипажа. Ее состояние становилось «все более неадекватным» — это вынудило командира воздушного судна запросить экстренную посадку по пути следования. Лайнер перенаправили в аэропорт города Перт.

По прилету пассажирка отказалась покидать свое место. Сотрудникам полиции пришлось арестовать ее на борту и вывести из салона силой. Путешественницу обвинили в оскорбительном и недисциплинированном поведении, создающем угрозу безопасности, ей грозит штраф в размере 16,5 тысячи долларов (1,2 миллиона рублей).

