09:34, 13 апреля 2026Путешествия

Профессиональный футболист пошутил о бомбе на борту, лишился рейса и попал на видео

The Sun: Футболиста Эндрицци вывели из самолета в наручниках после шутки о бомбе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)
СюжетВзрывы в США:

Знаменитый аргентинский футболист пошутил о бомбе в багаже и лишился рейса в Бразилию. Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент произошел на борту авиакомпании Flybondi во время перелета из Сан-Сальвадор-де-Хухуй в Буэнос-Айрес, где аргентинская команда «Химнасия и Эсгрима де Хухуй» должна была сыграть с «Агропекуарио». Перед взлетом 32-летний Хесус Давид Эмилиано Эндрицци крикнул: «Бомба!», вызвав панику в самолете. Несмотря на шутку, согласно регламенту, сотрудники аэропорта были вынуждены вывести всех пассажиров из воздушного судна и провести его тщательный осмотр.

На видео попал момент, как профессионального игрока выводят из самолета в наручниках. Уточняется, что опоздание с вылетом спровоцировало задержки и отмены других перелетов, пострадало более 1,2 тысячи пассажиров.

Футбольная команда «Химнасия и Эсгрима де Хухуй» заявила, что активно сотрудничает с расследованием инцидента. Президент клуба Вальтер Моралес заявил, что контракт Эмилиано Эндрицци может быть расторгнут. «Мы это рассматриваем, но на данный момент я ничего подтвердить не могу», — добавил Моралес.

Ранее пассажиров несколько часов держали на холоде из-за угрозы взрыва на борту самолета. Инцидент произошел на рейсе JetBlue в США.

    Последние новости

    «Брюссель не должен быть слишком доволен». Что означает победа оппозиции в Венгрии для ЕС, России и Украины?

    Ксения Собчак показала фото интимного момента с мужем

    Лавров посетит Китай

    Москвич проиграл сотни тысяч и попытался покончить с собой в букмекерской конторе

    Продажи машин ушедшего из России производителя стремительно выросли

    В Финляндии предрекли опасные времена из-за Зеленского

    Иран поставил ультиматум США после заявления о морской блокаде

    Лидер постсоветской страны поздравила победившего на выборах в Венгрии сторонника Украины

    В Малайзии задержали два танкера с россиянами на борту

    В отказе Овечкина от рукопожатий с игроками «Питтсбурга» нашли особое значение

    Все новости
