Профессиональный футболист пошутил о бомбе на борту, лишился рейса и попал на видео

The Sun: Футболиста Эндрицци вывели из самолета в наручниках после шутки о бомбе

Знаменитый аргентинский футболист пошутил о бомбе в багаже и лишился рейса в Бразилию. Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент произошел на борту авиакомпании Flybondi во время перелета из Сан-Сальвадор-де-Хухуй в Буэнос-Айрес, где аргентинская команда «Химнасия и Эсгрима де Хухуй» должна была сыграть с «Агропекуарио». Перед взлетом 32-летний Хесус Давид Эмилиано Эндрицци крикнул: «Бомба!», вызвав панику в самолете. Несмотря на шутку, согласно регламенту, сотрудники аэропорта были вынуждены вывести всех пассажиров из воздушного судна и провести его тщательный осмотр.

На видео попал момент, как профессионального игрока выводят из самолета в наручниках. Уточняется, что опоздание с вылетом спровоцировало задержки и отмены других перелетов, пострадало более 1,2 тысячи пассажиров.

Футбольная команда «Химнасия и Эсгрима де Хухуй» заявила, что активно сотрудничает с расследованием инцидента. Президент клуба Вальтер Моралес заявил, что контракт Эмилиано Эндрицци может быть расторгнут. «Мы это рассматриваем, но на данный момент я ничего подтвердить не могу», — добавил Моралес.

Ранее пассажиров несколько часов держали на холоде из-за угрозы взрыва на борту самолета. Инцидент произошел на рейсе JetBlue в США.