10:34, 13 апреля 2026Бывший СССР

Лидер постсоветской страны поздравила победившего на выборах в Венгрии сторонника Украины

Санду поздравила Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Marton Monus / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду поздравила лидера победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра, которого называют сторонником Украины. Лидер постсоветской страны поздравила венгерского коллегу в социальной сети X.

«Поздравляю Петера Мадьяра и партию "Тиса" с чистой победой», — говорится в публикации.

Она добавила, что надеется на укрепление сотрудничества между Венгрией и Молдавии и усиление позиций единой Европы.

Ранее стало известно, что оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром уверенно лидирует на выборах в парламент Венгрии после подсчета 91,90 процента голосов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя итоги голосования, заявила, что Венгрия «возвращается на свой европейский путь».

    Последние новости

    «Брюссель не должен быть слишком доволен». Что означает победа оппозиции в Венгрии для ЕС, России и Украины?

    Ксения Собчак показала фото интимного момента с мужем

    Лавров посетит Китай

    Москвич проиграл сотни тысяч и попытался покончить с собой в букмекерской конторе

    Продажи машин ушедшего из России производителя стремительно выросли

    В Финляндии предрекли опасные времена из-за Зеленского

    Иран поставил ультиматум США после заявления о морской блокаде

    Лидер постсоветской страны поздравила победившего на выборах в Венгрии сторонника Украины

    В Малайзии задержали два танкера с россиянами на борту

    В отказе Овечкина от рукопожатий с игроками «Питтсбурга» нашли особое значение

    Все новости
