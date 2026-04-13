Лидер постсоветской страны поздравила победившего на выборах в Венгрии сторонника Украины

Санду поздравила Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Президент Молдавии Майя Санду поздравила лидера победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра, которого называют сторонником Украины. Лидер постсоветской страны поздравила венгерского коллегу в социальной сети X.

«Поздравляю Петера Мадьяра и партию "Тиса" с чистой победой», — говорится в публикации.

Она добавила, что надеется на укрепление сотрудничества между Венгрией и Молдавии и усиление позиций единой Европы.

Ранее стало известно, что оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром уверенно лидирует на выборах в парламент Венгрии после подсчета 91,90 процента голосов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя итоги голосования, заявила, что Венгрия «возвращается на свой европейский путь».

