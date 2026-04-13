Лидера Massive Attack арестовали в центре Лондона

Лидер Massive Attack Дель Ная был арестован на пропалестинской акции протеста

Лидер культовой британской группы Massive Attack Роберт Дель Ная был арестован в Лондоне вместе с другими протестующими. Об этом сообщает издание The Guardian.

По информации источника, артист оказался в числе сотен людей, задержанных после массовой акции против запрета деятельности пропалестинской организации Palestine Action в столице Англии. Уточняется, что Роберт держал плакат с надписью в поддержку Палестины.

Издание отмечает, что с Трафальгарской площади Дель Наю увели под аплодисменты других протестующих. «Меня арестовывают незаконно», — заявил Дель Ная в момент задержания.

10 лет назад британский журналист связал личность таинственного художника Бэнкси с участником Massive Attack. Уильямс провел собственное расследование и в числе прочего установил, что уличные рисунки художника появлялись в местах гастролей коллектива.