Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:15, 13 апреля 2026Культура

Лидера Massive Attack арестовали в центре Лондона

Лидер Massive Attack Дель Ная был арестован на пропалестинской акции протеста
Андрей Шеньшаков

Фото: Martin Pope / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Лидер культовой британской группы Massive Attack Роберт Дель Ная был арестован в Лондоне вместе с другими протестующими. Об этом сообщает издание The Guardian.

По информации источника, артист оказался в числе сотен людей, задержанных после массовой акции против запрета деятельности пропалестинской организации Palestine Action в столице Англии. Уточняется, что Роберт держал плакат с надписью в поддержку Палестины.

Издание отмечает, что с Трафальгарской площади Дель Наю увели под аплодисменты других протестующих. «Меня арестовывают незаконно», — заявил Дель Ная в момент задержания.

10 лет назад британский журналист связал личность таинственного художника Бэнкси с участником Massive Attack. Уильямс провел собственное расследование и в числе прочего установил, что уличные рисунки художника появлялись в местах гастролей коллектива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok