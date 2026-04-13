14:52, 13 апреля 2026Бывший СССР

Лукашенко поздравил конкурента Орбана с победой и выразил ему два пожелания

Лукашенко поздравил лидера партии «Тиса» Мадьяра с победой на выборах в Венгрии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии. Его слова передает «БелТА».

«Убежден [что], традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, которые сложились за многие годы между Минском и Будапештом, должны продолжаться», — сообщил Лукашенко.

Он также выразил надежду, что Венгрия и дальше будет выстраивать свой внешнеполитический курс в духе прагматизма. Кроме того, Лукашенко пожелал Мадьяру доброго здоровья и успехов.

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, где оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром набрала конституционное большинство мест в парламенте. Лидер движения в своей программе, в частности, пообещал сделать Венгрию сильным союзником ЕС и НАТО, а также высказался о необходимости сесть за стол переговоров с Россией.

