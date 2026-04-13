Медведев прокомментировал планы США по блокировке Ормузского пролива фразой Оруэлла

Медведев привел цитату из «1984», комментируя планы США по Ормузскому проливу

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал планы США по блокировке Ормузского пролива фразой из книги «1984» писателя Джорджа Оруэлла. Об этом говорится в публикации политика в соцсети X.

Он напомнил, что многие страны хотят разблокировки пролива, тогда как Вашингтон решил его перекрыть.

«Блокировка — равно разблокировка? Оруэлловские злодеи возвращаются с удвоенной силой. Что дальше? Конечно, "война — это мир"», — написал Медведев.

«Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила» — лозунг из антиутопии «1984», символизирующий тоталитарную пропаганду и двоемыслие власти.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты заблокируют Ормузский пролив. Также американский лидер допустил возобновление ограниченных ударов по Ирану в дополнение к блокаде на фоне провала переговоров.