20:54, 13 апреля 2026Россия

Медведев прокомментировал планы США по блокировке Ормузского пролива фразой Оруэлла

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал планы США по блокировке Ормузского пролива фразой из книги «1984» писателя Джорджа Оруэлла. Об этом говорится в публикации политика в соцсети X.

Он напомнил, что многие страны хотят разблокировки пролива, тогда как Вашингтон решил его перекрыть.

«Блокировка — равно разблокировка? Оруэлловские злодеи возвращаются с удвоенной силой. Что дальше? Конечно, "война — это мир"», — написал Медведев.

«Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила» — лозунг из антиутопии «1984», символизирующий тоталитарную пропаганду и двоемыслие власти.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты заблокируют Ормузский пролив. Также американский лидер допустил возобновление ограниченных ударов по Ирану в дополнение к блокаде на фоне провала переговоров.

