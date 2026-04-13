Захарова: Европа платит высокую цену за глупость, а не за зависимость от энергии

Европейские страны платят высокую цену за глупую политику и предательство собственных интересов, а не за зависимость от зарубежной энергии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат привела слова председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что Евросоюз (ЕС) платит «чрезвычайно высокую цену за зависимость от иностранной энергии».

«Нет. ЕС платит чрезвычайно высокую цену за глупость и предательство интересов Европы со стороны брюссельской бюрократии», — подчеркнула Захарова.

Ранее фон дер Ляйен призвала европейские страны развивать зеленую и ядерную энергетику, чтобы избежать зависимости от углеводородных энергоносителей.