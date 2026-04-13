Министр обороны Уганды потребовал у Турции самую красивую женщину и миллиард долларов

Генерал из Уганды потребовал у Турции миллиард долларов и самую красивую женщину

Главнокомандующий армией Уганды Мухузи Кайнеругаба обратился к Турции с необычным требованием. Он озвучил его в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

«От Турции, помимо одного миллиарда долларов, я хочу самую красивую в стране женщину, чтобы взять ее в жены!» — написал генерал. Публикация с этим текстом была сделана 11 апреля и впоследствии удалена. Тем не менее ее архивированная копия сохранилась в сети.

В тот же день Кайнеругаба написал, что боится всех стран, у которых есть ядерное оружие, в том числе и Россию. «Я не могу связываться с этими парнями. Максимальное уважение», — добавил министр обороны Уганды.

Кроме того, генерал перечислил те страны, солдат которых он уважает. Среди них — Уганда, Руанда, Великобритания, США, Россия, Эфиопия, Израиль, Китай, Вьетнам и Афганистан.

Ранее Кайнеругаба заявил, что любой мужчина, который сделает предложение руки и сердца, опустившись перед женщиной на одно колено, отправится за решетку. По словам министра, такая традиция — «придуманная белыми ерунда».