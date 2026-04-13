13 апреля 2026

Министр обороны Уганды потребовал у Турции самую красивую женщину и миллиард долларов

Юлия Юткина
Фото: Abubaker Lubowa / Reuters

Главнокомандующий армией Уганды Мухузи Кайнеругаба обратился к Турции с необычным требованием. Он озвучил его в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

«От Турции, помимо одного миллиарда долларов, я хочу самую красивую в стране женщину, чтобы взять ее в жены!» — написал генерал. Публикация с этим текстом была сделана 11 апреля и впоследствии удалена. Тем не менее ее архивированная копия сохранилась в сети.

В тот же день Кайнеругаба написал, что боится всех стран, у которых есть ядерное оружие, в том числе и Россию. «Я не могу связываться с этими парнями. Максимальное уважение», — добавил министр обороны Уганды.

Материалы по теме:
Найден огромный «жирберг» длиной 100 метров и весом 100 тонн. Откуда под землей берутся чудовищные сгустки жира?
Найден огромный «жирберг» длиной 100 метров и весом 100 тонн. Откуда под землей берутся чудовищные сгустки жира?
23 декабря 2025
«Жених нужен немедленно» Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
«Жених нужен немедленно»Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
13 марта 2019

Кроме того, генерал перечислил те страны, солдат которых он уважает. Среди них — Уганда, Руанда, Великобритания, США, Россия, Эфиопия, Израиль, Китай, Вьетнам и Афганистан.

Ранее Кайнеругаба заявил, что любой мужчина, который сделает предложение руки и сердца, опустившись перед женщиной на одно колено, отправится за решетку. По словам министра, такая традиция — «придуманная белыми ерунда».

