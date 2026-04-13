Мост обрушился в российском регионе

В Ленинградской области обрушился пешеходный мост

В городе Волхве Ленинградской области обрушился пешеходный мост. Об инциденте сообщила пресс-служба региона в Telegram-канале.

Речь идет о мосте Строителей 1963 года постройки, который не использовался для проезда автомобилей с 1996 года и был признан аварийным три года назад. Переправа создавала помехи для судоходства по реке Волхв, ее подготавливали к демонтажу.

Отмечается, что обрушилась только часть моста, в момент происшествия на нем никого не было. Сейчас конструкцию оцепили, специалисты оценивают ее состояние после инцидента, также идет ускоренная подготовка к демонтажу.

Ранее в Дагестане обрушился каменно-арочный мост через реку Кардукотты. В результате шесть населенных пунктов лишились транспортного сообщения.