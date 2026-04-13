Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:34, 13 апреля 2026

Мост обрушился в российском регионе

В Ленинградской области обрушился пешеходный мост
Александра Качан (Редактор)

Кадр: МЧС РФ

В городе Волхве Ленинградской области обрушился пешеходный мост. Об инциденте сообщила пресс-служба региона в Telegram-канале.

Речь идет о мосте Строителей 1963 года постройки, который не использовался для проезда автомобилей с 1996 года и был признан аварийным три года назад. Переправа создавала помехи для судоходства по реке Волхв, ее подготавливали к демонтажу.

Отмечается, что обрушилась только часть моста, в момент происшествия на нем никого не было. Сейчас конструкцию оцепили, специалисты оценивают ее состояние после инцидента, также идет ускоренная подготовка к демонтажу.

Ранее в Дагестане обрушился каменно-арочный мост через реку Кардукотты. В результате шесть населенных пунктов лишились транспортного сообщения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok