Мужа упавшей в море с лодки женщины заподозрили в расправе

На Багамах арестовали американца, чья жена якобы выпала за борт лодки

В Багамских островах полиция арестовала американца, чья жена якобы упала с лодки в море во время ночного плавания. Об этом сообщает The New York Times.

59-летний Брайан Хукер из штата Мичиган рассказал, что в субботу вечером, 4 апреля, он и его 55-летняя супруга Линетт отправились на надувной лодке к острову Элбоу-Кей. По его словам, в дороге женщина выпала за борт вместе с ключами зажигания, двигатель заглох, и сильное течение унесло ее далеко от лодки. Хукеру якобы пришлось грести к берегу на веслах.

Полиция не поверила этой версии. В среду, 8 апреля, Хукера арестовали. Его подозревают в расправе над женой, хотя официально обвинения пока не предъявлены.

Муж и жена вели популярный YouTube-канал The Sailing Hookers и рассказывали о своих приключениях под парусом. Накануне исчезновения Линетт они выложили видео с подводной охоты и прогулок на сапбордах.

Береговая охрана США продолжает поиски исчезнувшей женщины, однако шансы найти женщину живой с каждым днем тают. Расследование продолжается.

