На Ближнем Востоке восстановили режим работы важнейшего энергообъекта

Саудовская Аравия восстановила режим работы трубопровода Восток — Запад

Ремонтные работы на поврежденном участке нефтепровода «Восток — Запад» удалось выполнить в сжатые сроки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Министерства энергетики (Минэнерго) Саудовской Аравии.

О повреждении важнейшего на Ближнем Востоке объекта энергетической инфраструктуры стало известно в среду, 8 апреля. Ключевой в регионе трубопровод подвергся атаке беспилотника.

Власти Саудовской Аравии смогли вернуть энергообъект в плановый режим работы за несколько дней. Среднесуточный объем прокачки сырья по трубопроводу вернулся к оптимальному уровню — порядка 7 миллионов баррелей. Кроме того, властям королевства удалось добиться возвращения добычи на нефтяном месторождении Манифа к докризисным показателям, констатировали в ведомстве.

В местном Минэнерго уточнили, что ущерб от атаки беспилотника оказался внушительным. На некоторое время уровень прокачки нефти по трубопроводу «Восток — Запад» упал на 700 тысяч баррелей в сутки, а ежедневная добыча на Манифе сократилась на 300 тысяч. Сейчас оба показателя вернулись к оптимальным значениям, заключили в ведомстве.