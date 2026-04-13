12:45, 13 апреля 2026Силовые структуры

На Дальнем Востоке поймали украинского шпиона

Россиянин из Комсомольска-на-Амуре попался на шпионаже в пользу Украины
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Апелляционный военный суд в Москве оставил в силе приговор в 21 год жителю Комсомольска-на-Амуре, осужденному за шпионаж. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, житель дальневосточного региона инициативно вышел на связь с представителем украинской разведки и предложил свои услуги. Шпиону дали задание по подготовке диверсионно-террористических актов на территории Комсомольска-на-Амуре. Мужчина также передавал кураторам информацию об объекте авиации в городе.

Ранее сообщалось, что 55-летнему украинцу дали срок за подготовку теракта по заданию брата из СБУ.

