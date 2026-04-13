Украинец пошел на теракт ради брата

Украинцу дали 9 лет за подготовку теракта по заданию брата из СБУ

Южный окружной военный суд приговорил к девяти годам колонии 55-летнего гражданина Украины Геннадия Невдах. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным следствия, осужденный готовил теракт на российском военном блокпосту в Херсонской области. Задание он получил от своего брата, являющегося сотрудников службы безопасности Украины (СБУ).

По замыслу СБУ, Невдах должен был найти оружие и боеприпасы и спрятать их в тайнике. В дальнейшим планировалось разведать обстановку на блокпосту и передать оружие членам диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

Сам обвиняемый отрицал свою вину, подал апелляцию на приговор, который в итоге оставили без изменения.

Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике (ЛНР) предстанет перед судом 29-летний гражданин Украины Андрей Жижома, обвиняемый в прохождение обучения террористической деятельности и в участии в террористическом сообществе.